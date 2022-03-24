عاجل- أوكرانيا توجه اتهامات جديدة لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال فى مقطع فيديو نُشر على حسابه بموقع "تليجرام"، "هذا الصباح كان هناك قنابل فوسفورية. قتل بالغون وقتل أطفال مجددا". وطلب زيلينسكى من حلف شمال الأطلسى "الناتو" تزويد بلاده بـ "مساعدة عسكرية بدون قيود"، قائلا "من أجل إنقاذ الناس ومدننا، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة عسكرية بدون قيود. مثلما روسيا تستخدم، بدون قيود، كلّ ترسانتها ضدنا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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