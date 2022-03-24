عاجل- ارتفاع معدل التضخم فى روسيا بأكثر من 14 %

جدة - نرمين السيد - ويتوقع الخبراء أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم فى موسكو، فى ظل انخفاض قيمة الروبل الروسى. يشار إلى أن قيمة العملة الروسية كانت قد هبطت بنسبة 22 % خلال العام الجارى، وعلى أثر ذلك ارتفعت كلفة البضائع المستوردة.

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