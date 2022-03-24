الكرملين: الناتو لا يفهم ما يجرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن "دول الناتو لا تفهم بشكل كاف ما يجرى فى أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يذكر أن قمة حلف الناتو تعقد فى بروكسل يومى 24 و25 مارس الجارى، ومن المتوقع أن تناقش تقديم المزيد من الدعم العسكرى لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية فيها.

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