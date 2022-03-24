عاجل- النرويج ترفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ البنك إيدا وولدن باش، فى بيان: بناءً على التقييم الحالى للجنة بشأن التوقعات وتوازن المخاطر، من المرجح أن يتم رفع الفائدة أكثر فى يونيو المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75% من 0.5%، فى ثالث رفع للفائدة منذ سبتمبر الماضى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.