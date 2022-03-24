عاجل - تصريح جديد من الصليب الأحمر بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال ماورير، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، "إننا نعمل بحيادية فى أزمة أوكرانيا"، مضيفًا أنه يتم إجراء محادثات حول المفقودين والأسرى.

وكان ماورير قد أكد فى وقت سابق "إن النزاع الحالى الذى انطلق منذ بضعة أسابيع ألحق الكثير من المآسى والدمار، مثل النزاع المستمر منذ ثمانى سنوات فى منطقة دونباس".