نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام شهر رمضان بالسعودية و ساعات الدوام الحكومي في السعودية 1443 الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام شهر رمضان بالسعودية للقطاعات الحكومية المختلفة والقطاعات الخاصة علي مستوي المملكة وفقاً لما جاء . من تصريحات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أعلنت عن . مواعيد الدوام بالسعودية شهر رمضان 2022 وذلك وفقاً لنصوص قانون العمل السعودي لكافة القطاعات المختلفة . كما أن مواعيد الدوام في رمضان 2022 يتم تنظيمها للقطاع الخاص والعام وفقاً لبنود ذلك القانون . كذلك بجانب أن التصريحات عن ساعات الدوام الحكومي في السعودية 1443 والقطاع الخاص جاءت . بسبب قرب بدء شهر رمضان 2022 ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” اليوم سنتعرف علي . ما هي مواعيد الدوام في في رمضان القطاع الخاص والقطاع العام .

دوام شهر رمضان بالسعودية المعلنة من وزارة الموارد البشرية

ما هي مواعيد الدوام في في رمضان القطاع الخاص والقطاع الحكومي هذا ما كان يتم التساؤل عنه بشكل مكثف علي . مواقع البحث المختلفة وجاء تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ذلك الشأن . وقالت أن ساعات العمل في شهر رمضان للقطاع الخاص ستكون 6 ساعات بشكل يومي . كما نوهت علي أن ساعات الدوام الحكومي في السعودية 1443 ستكون 5 ساعات . فقط وسيبدأ دوام شهر رمضان بالسعودية للقطاع العام من الساعة العاشرة صباحاً . كذلك تنتهي ساعات العمل في شهر رمضان للقطاع الحكومي في الساعة الثالثة عصراً . وخلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي المزيد من التفاصيل .

دوام شهر رمضان بالسعودية وما نص عليه قانون العمل السعودي

شهر رمضان تحددت فيه ساعات العمل علي النحو المنظم من خلال بنود قانون العمل كالتالي :-

نصت المادة 65 من قانون العمل السعودي بأن ساعات العمل تكون 5 ساعات فقط لكلا القطاعين . وذلك بعد أن تم تعديل المادة بنصوص مادة رقم 77 من قانون العمل . كما يتم تطبيق النصوص السابقة في شهر رمضان لكافة القطاعات سواء مواطنين سعوديين أو أذأ ما كانوا مقيمين داخل المملكة كذلك ساعات العمل في شهر رمضان بفضل نصوص قانون العمل تصبح أقل ساعتين عن المعتاد في الأيام العادية . كما نص قانون العمل أذأ ما كانت هناك زيادة في وقت العمل في شهر رمضان عن المعلن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يتم احتسابه وقت إضافي بأجر وتكون الزيادة المالية بقدر 25% تحتسب من الراتب الأساسي . كذلك بجانب أذأ ما كانت ساعات الدوام الحكومي في السعودية 1443 أو الخاص تتم ليلاً زيادة عن الساعات المعلنة . في مواعيد الدوام في رمضان 2022 يتم احتساب زيادة بقدر 50% من الراتب الأساسي . كل مؤسسة داخل المملكة العربية السعودية تخالف ما جاء من قانون العمل في شهر رمضان يتم محاسبتها قانونياً .

ساعات الدوام في رمضان للمدارس داخل السعودية

صرحت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية بأن ساعات العمل في شهر رمضان . داخل كافة المدارس بالمملكة سيكون بداية يوم العمل من الساعة العاشرة صباحاً وذلك ما جاء من تصريحات . بجانب ما يخص الدراسة في الفصل الدراسي الثالث في شهر رمضان كما أكدت الوزارة . بأن الدراسة لكافة المراحل المختلفة ستكون حضورياً .

دوام شهر رمضان بالسعودية لكافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة سواء كانت للمواطنين السعوديين . أو لكافة المقيمين داخل المملكة تم عرض ساعات العمل في شهر رمضان عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

وفيما يخص باقي القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية سوف يسري عليها ساعات . العمل في شهر رمضان المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بمختلف قطاعاتها . كما تم إرفاق صورة توضيحية عن القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسنوافيكم بأي معلومات جديدة تطرأ بشأن شهر رمضان .