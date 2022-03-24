نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عنه وشروط أخذ قرض ثان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عنه وشروط أخذ قرض ثان. يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المميزة للعملاء. ولذلك فإن بنك التسليف والإدخار يعتبر من أعظم ووأهم وكذلك أكبر بنوك المملكة كما أنه لديه العديد من العملاء. كما أن ينك التنمية يقدم الكثير من الخدمات التمويلية ذات التسهيلات الكبيرة وكذلك بهامش ربح تنافسي. حيث هناك العديد من صور التمويلات المختلفة والقروض التي يقدمها البنك لعملائه سواء كانت تحتاج لكفيل أم لا. ونظراً لكثرة عدد العملاء في بنك التنمية لديهم الرغبة في الحصول على مختلف التمويلات والقروض. فيتوجب علينا عرض أهم الشروط المطلوبة في الكفيل للحصول على القرض من بنك التسليف كما سنوضح أيضاً شروط الحصول على قرض ثان من البنك. كما يمكنك التعرف أيضاً على رابط منصة الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية شروط التمويل وطريقة طلب التمويل.

شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية العديد من المساعدات التمويلية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية. وهناك بعض الحالات التي يتطلب الحصول على القرض من بنك التسليف وجود كفيل مثل أن المقترض يعمل بالقطاع الخاص أو إنه غير موظف. ويمكننا ذكر الشروط التي قام بنك التسليف بتحديدها للكفيل كما يلي:

يشترط أن الكفيل يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون موظف في مؤسسة حكومي ومازال في العمل

وكذلك يجب أن يكون لدي الكفيل القدرة المالية التي تجعله قادر على الكفالة

كما يشترط ألا يكون ضامن لقرض أخر لدي البنك

تقديم جميع المستندات المطلوبة من البنك

كما يجب تقديم الضمانات المطلوبة كاملة

وفي حالة أن الكفيل مقيداً في التأمينات أو يعمل في القطاع الخاص يجب التوقيع على فاتورة الدفع

كيفية الاستعلام عن الكفيل

يستطيع العميل لدي البنك الاستعلام عن الكفيل بخطوات سهل وبسيطة عن طريق الدخول على موقع البنك. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الكفيل كما يلي:

يجب أولاً أن يتم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص ببنك التنمية ثم الضغط على تسجيل الدخول كتابة رقم السجل المدني وكذلك كلمة المرور النقر على تسجيل وكتابة رمز التأكيد الذي تم إرساله على الهاتف الخاص بك وأخيراً الدخول على خيار القروض.

شروط أخذ قرض ثان من بنك التنمية

حرصاً من بنك التنمية على تقديم المساعدات الكامله لعملائه فيقدم لهم إمكانية أخذ قرض ثان. وهناك مجموعة من الشروط قام بتحديدها البنك للحصول على قرض ثان ويمكننا ذكرها كما يلي:

يجب أن يكون المقترض سعودي الجنسية

كما يجب ألا يقل عمر المقترض عن 21وعام ولا يزيد عن 70 عام

الا يتخطي الدخل الشهري للمقترض 2000 ريال سعودي

وكذلك يشترط وجود كفيل سعودي الجنسية.

أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

كما قمنا بعرض تفاصيل الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية والشرَط المطلوبة له من قبل البنك. وكذلك طريقة الاستعلام عنه وشروط أخذ قرض ثان يمكننا عرض أيضاً الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية كما يلي:

أنواع القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض المختلفة لعملائه والتي يمكننا عرض أهمها كما يلي: