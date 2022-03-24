الجامعة العربية تؤكد أهمية مقترح مصر بإنشاء الوكالة العربية للدواء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، فى افتتاح أعمال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير الصحة الجزائرى الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد، خلفا لنظيره التونسى الدكتور على المرابط، وحضور القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب.

وقالت السفيرة أبو غزالة، إن مجلس وزراء الصحة العرب، ينعقد فى إطار مواصلة النهوض بالعمل العربى المشترك؛ لمواجهة الأعباء الصحية التى فرضتها جائحة كورونا المستجد على دولنا وتحديدا على أنظمتها الصحية، بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة، الشيء الذى فرض على دول العام إعادة ترتيب أولوياتها فى إطار التصدى لهذه الجائحة، التى أثرت على كافة مناحى الحياة.

وأشارت إلى أن المجلس لعب دورا مهما فى هذا الشأن؛ لتعزيز الجهود وتوفير اللقاحات ووضع السياسات والبرامج المشتركة التى كان لها بالغ الأثر فى التصدى للجائحة، وينعكس ذلك فى تقرير أنشطة الأمانة الفنية بين دورتى المجلس.

وأضافت إن الاستراتيجيات التى اعتمدها المجلس تعد خير دليل على ذلك، وفى مقدمتها الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، والاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات الحصول على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19" وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وكذلك المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، المعروضة أمام المجلس اليوم.

وأعربت السفيرة أبو غزالة عن تطلعها إلى مواصلة الجهود المقدرة لدعم ومساعدة الدول العربية، التى تعانى من ضعف أنظمتها الصحية الشيء الذى جعلها أقل استعدادا للحد من انتشار هذه جائحة كورونا واحتوائها، والحصول على اللقاحات بالقدر الكافى لمواطنيها.

وتابعت: "إن جدول أعمال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب تتضمن مواضيع مهمة نأمل تفعيلها على أرض الواقع؛ لتحقيق التكامل المنشود فى تعزيز وتطوير التعاون العربى المشترك فى مجال الصحة والحفاظ على الأمن الصحى العربى".

ووجهت أبو غزالة الشكر إلى الأطباء الفائزين بجائزة الطبيب العربى لهذا العام من مصر والسعودية والبحرين، متمنية لكل المرشحين مستقبلا لنيل هذه الجائزة تشجيعا ودعما لجهودهم فى تعزيز خدمات الرعاية الصحية، منوهة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تثمن الجهود العربية الدولية فى المجالات الصحية خاصة التعاون المقترح مع الجانب الأمريكى، بما يدعم العمل العربى الصحى المشترك.

وأشادت بالتجارب الناجحة للدول العربية الأعضاء فى المجالات الصحية التى قدمتها الدول العربية الأعضاء، متمنية أن تستفيد الدول العربية من هذه التجارب القيمة والاسترشاد بها.

وأشارت إلى أنه فى إطار الإعداد للمؤتمر العربى الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة فى دعم النظم الصحية بالبلدان العربية بالتعاون والشراكة مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربى للاختصاصات الصحية، فإن الأمانة العامة للجامعة العربية تدعم جهود مجلس وزراء الصحة العرب لعقد هذا المؤتمر المهم وتتطلع نحو مشاركة وزراء الصحة العرب فى أعمال هذا المؤتمر وكذلك المشاركة الفاعلة من وزارات الصحة.

وأكدت أن الأمانة العامة للجامعة العربية تضع كافة إمكانياتها لإنجاح هذا المؤتمر، وذلك لتعزيز النظم الصحية وتطوير الخدمات الصحية على مستوى المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمى وبناء القدرات لترقية الرعاية الصحية وتحسين مؤشرات صحة السكان كون الصحة هى حجر أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية.