عاجل- إجراء تصعيدى جديد من بريطانيا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" فى نشرتها الإنجليزية، أن العقوبات الجديدة تتضمن مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة والسكك الحديدية الروسية. يأتى ذلك علاوة على العقوبات الحالية ضد مئات من أعضاء النظام الروسى وقادة قطاع الأعمال الروس المعروفين باسم أوليجارك، فرضتها المملكة المتحدة ودول أخرى.

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