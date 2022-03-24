عاجل- الرئيس البولندى يعلق على زيارة بايدن المرتقبة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى أندريه دودا، إن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، غدا الجمعة، إلى وارسو، تعكس الدور الرئيسى الذى تقوم به بولندا فى منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" والمنطقة.





جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها دودا، بعد اجتماعه مع وزراء الحكومة البولندية فى وارسو قبل قمة الناتو، التى ستبدأ اليوم الخميس فى بروكسل، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وأشار دودا إلى أنه سيناقش مع بايدن أمن الجناح الشرقى لحلف الناتو والأزمة الإنسانية المتفاقمة، الناجمة عن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأضاف أن محادثاته مع بايدن ستركز على "الأمن، بما فى ذلك أمن بولندا وحلف الناتو"، مؤكدا أن "هذه الزيارة تثبت أهمية بولندا فى حلف شمال الأطلنطى والمنطقة".

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكى إلى بولندا غدا ويلتقى مع دودا بعد غد السبت.

وقد أعلنت بولندا اليوم أنها استقبلت ما يقرب من 2.2 مليون لاجئ أوكرانى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.