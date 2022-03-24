نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السعودية: جدول ترتيب المجموعة الثانية تصفيات كأس العالم 2022 ونتائج المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب مجموعة المنتخب السعودي هو مايشغل بال جماهير كرة القدم السعودية حيث يأمل جماهير كرة القدم السعودية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، خاصة بعد أن تم إنطلاق منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر، ويأمل المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني هيرفي رينار حجز إحدى بطاقتي التأهل بشكل مباشر عن المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وكانت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة قوية خاصة في ظل تواجد منتخبا اليابان واستراليا، وقد أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في قارة آسيا حيث أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يشارك في هذه المرحلة من التصفيات 12 منتخباً يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وسيتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، فيما سيلعب صاحبي المركزين الثالث من كل مجموعة في الملحق الآسيوي.

موعد تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وبحسب المواعيد التي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي فمن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس العالم قطر 2022 يوم الثاني من شهر سبتمبر من العام الحالي 2021 على أن يتم إنتهاء التصفيات يوم التاسع والعشرين من شهر مارس من العام المقبل 2022.

مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

وقد أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر حيث وقع المنتخب السعودي مع كل من: اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام، وسيستهل المنتخب السعودي مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة المنتخب الفيتنامي، ثم سيخرج لملاقاة نظيره العماني، وفي الجولة الثالثة سيواجه الأخضر السعودي نظيره الياباني، ومن ثم مواجهة المنتخب الصيني، ثم يخرج ملاقاة المنتخب الأسترالي، ومن ثم سيلعب المنتخب السعودي مباريات الإياب، والصورة التالية توضح جدول مواعيد مباريات المنتخب السعودي في تصفيات آسيا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.

نظام التأهل من تصفيات آسيا إلى نهائيات كأس العالم 2022

وسيحاول المنتخب السعودي جمع أكبر عدد من النقاط خلال هذه المباريات من أجل التمكن من التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر، حيث سيتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما سيلعب المنتخب صاحب المركز الثالث في مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى.

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وسنقوم برصد جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الانتهاء من منافسات كل جولة، حيث لم تنتهي إلى الآن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية.

وقد انتهت منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية وتمكن المنتخبان العربيان المشاركان في هذه المجموعة من تحقيق الفوز في أول مباراة لهما، حيث فاز المنتخب السعودي على فيتنام، فيما عاد المنتخب العماني من اليابان بفوز غالي، وإليكم جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الأولى.

هذا وقد واصل المنتخب السعودي انتصاراته بالفوز خارج بلاده على نظيره العماني بهدف دون مقابل، ليواصل المنتخب السعودي تقدمه نحو صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما حقق المنتخب الياباني أول فوز له بالمجموعة بعد أن فاز على نظيره الصيني بهدف دون مقابل.

واصل المنتخب السعودي سلسلة الانتصارات في هذه المجموعة واستطاع الأخضر السعودي أن يفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد، فيما تلقى منتخب عمان الخسارة على يد منتخب الاسترالي.

وقد تمكن المنتخب السعودي من تصدر المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد أن فاز على نظيره الصيني، مستغلاً تعثر منتخب أستراليا أمام منتخب اليابان، فيما تمكن المنتخب العماني من العودة من جديد للمركز الثالث، وإليكم جدول الترتيب في المجموعة الثانية حتى الآن.

حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية بعد نهاية مبارايات الدور الأول في هذه المجموعة، فيما حل المنتخب الأسترالي في المركز الثاني في جدول ترتيب هذه المجموعة، وقد أتى المنتخب الياباني في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، فيما أتى في المركز الرابع المنتخب العماني بعد حصده لسبع نقاط، وحل المنتخب الصيني في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، فيما تذيل ترتيب المجموعة المنتخب الفيتنامي بلا أي رصيد من النقاط، وإليكم جدول ترتيب هذه المجموعة.

أقترب المنتخب السعودي من حسم تأهله إلى منافسات كأس العالم 2022 بعد أن حافظ على صدارته للمجموعة بفوزه على منتخب فيتنام خارج الديار، فيما صعد المنتخب الياباني للمركز الثاني في جدول الترتيب العام، وتراجع المنتخب الأسترالي للمركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن نظيره الياباني، وإليكم جدول الترتيب.

وكان المنتخب السعودي قد قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث أصبح الأخضر السعودي على بعد مباراة واحدة فقط يحقق فيها الفوز في إحدى المباريتين المتبقيتين من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم، فيما ودع المنتخب العمانين وفقد فرصته في التأهل إلى مباراة الملحق الآسيوي بعد تعادله أمام المنتخب الأسترالي في الجولة الثامنة من منافسات هذه المجموعة.

ومع انطلاق منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وبفوز المنتخب الياباني على منتخب استراليا، فقد تم حسم تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022 مونديال قطر، وبغض النظر عن نتائج المبارتين المتبقيتين للمنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

نتائج مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وكانت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية “مجموعة السعودية” قد أقيمت يوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر من العام 2021، حيث انطلقت المنافسات بمباراة اليابان وعمان، وتمكن المنتخب العماني من الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد، فيما حول المنتخب السعودي تأخره للفوز على نظيره الفيتنامي في مباراة شهدت تسجيل أربعة أهداف، وفي ختام منافسات الجولة فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الصيني بثلاثية نظيفة.

نتائج مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

شهدت منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 قطر بتسجيل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، حيث انتهت كافة النتائج بالفوز بهدف دون مقابل، وإليكم نتائج الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية

نتائج مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وفي الجولة الثالثة من المجموعة الثانية نجح المنتخب السعودي في الفوز بهدف نظيف على نظيره الياباني، فيما حقق منتخب استراليا الفوز على منتخب عمان، وكان المنتخب الصيني قد حقق فوزه الأول في هذه الجولة على نظيره الفيتنامي، وإليكم كافة نتائج هذه الجولة:

نتائج مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وقد انطلقت منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بفوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي، فيما فاز منتخب عمان على فيتنام، وإليكم كافة نتائج هذه الجولة:

نتائج مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

انطلقت منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 قطر بقمة منافسات هذه الجولة، حيث واجه الأخضر السعودي نظيره الأسترالي، وقد أسفرت نتيجة المباراة عن خروج كلا المنتخبين بالتعادل السلبي، وإليكم نتائج مباريات هذه الجولة.

نتائج مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

استطاع المنتخب السعودي أن يعود من جديد بنقاط الفوز بعد أن فاز على نظيره الفيتنامي بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز المنتخب الياباني على نظيره العماني، فيما انتهت مباراة الصين وأستراليا بالتعادل، وإليكم جدول نتائج الجولة السادسة من هذه المجموعة.

نتائج مباريات الجولة السابعة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ومع انطلاق منافسات الجولة السابعة تمكن المنتخب الاسترالي من الفوز على نظيره الفيتنامي برباعية نظيفة، فيما تمكن المنتخب الياباني من الحفاظ على المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بعد أن فاز على نظيره الصيني

نتائج مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وشهدت الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقارة آسيا تلقى المنتخب السعودي أول خسارة له في مشواره بهذه المجموعة على يد نظيره الياباني، ليتأجل حسم المنتخب السعودي لبطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، وإليكم كافة نتائج الجولة الثامنة من المجموعة الثانية

نتائج مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وقد انطلقت منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بفوز غالي للمنتخب الياباني على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين، ليتمكن المنتخب الياباني من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، كما تأهل رسمياً المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 بعد فوز اليابان على استراليا، وإليكم نتائج الجولة التاسعة حتى الآن