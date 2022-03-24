عاجل- إغلاق محطات الوقود فى لبنان بسبب ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى وقت أغلقت فيه محطات وقود أبوابها فى أنحاء متفرقة من البلاد بعد قرار يلزم أصحاب المحطات بدفع ثمن الوقود للشركات المستوردة للنفط بالدولار حصرا، فى حين تقوم المحطات ببيع البنزين والمازوت بالليرة اللبنانية وفقا لتسعيرة تصدرها وزارة الطاقة والمياه بلبنان، وذلك نتيجة قيام مصرف لبنان بإبلاغ الشركات المستوردة للنفط أمس بضرورة تأمين كامل ثمن مادة البنزين بالدولار بعد أن كانت تسدد الشركات 15% بالدولار و85% بالليرة وفقا لسعر صرف منصة صيرفة الرسمية.

وأوضحت نقابة أصحاب محطات المحروقات بلبنان، أن أعضاءها غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وذلك لعدة أسباب منها أن جدول تركيب الأسعار الصادر بالليرة اللبنانية لا يراعى التكاليف، بالإضافة إلى ما وصفته النقابة بالتفلت فى سعر صرف الدولار فى السوق والذى ينعكس على سعر منصة صيرفة.

وأعلنت النقابة رفض استلام مادة البنزين بالدولار، داعية وزير الطاقة والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة، مشددة على أن مادة البنزين متوفرة لدى الشركات ولكنهم بانتظار معالجة هذه المشكلة.

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد ناقش أمس هذه الأزمة، حيث تم تكليف وزير المالية بتقديم تصورا حول أزمة التسعير، وأكد وزير الإعلام زياد المكارى أن هناك حلحلة فى هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية.