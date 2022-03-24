نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احجز مكانك” هنا رابط حجز تذاكر مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان رسميا من قبل اللجنة المنظمة لمباراة السعودية والصين في منافسات تصفيات كأس العالم عن طرح تذاكر المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، وهي المباراة المقرر ان يتم اقامتها من خلال ملعب نادي الشارقة في الامارات، والتي ينتظرها عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء قارة اسيا، حيث تحسم هذه المنافسة بشكل كبير التأهل الى بطولة كأس العالم في قطر 2022 رسميا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022.

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم

وقد تم الكشف عن طرح تذاكر مباراة السعودية ضد الصين في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 رسميا من خلال منص مكاني الالكترونية، وهي المنصة التي يتم من خلالها حجز جميع تذاكر المباريات في السعودية، حيث يتم حجز تذاكر المباراة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول مباشرة الى منصة مكاني الالكتروني.

الالكتروني. يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال الحساب الرسمي الخاص بالمستخدم.

يتم اختيار مباراة السعودية والصين من بين الاختيارات المتاحة.

يتم اختيار ادخال كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بحجز المباراة.

تحديد عدد التذاكر وفئة التذاكر وتفاصيل الدفع والشراء ومن ثم اختيار ايقونة تأكيد الحجز.

مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب الصين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مواجهات تصفيات بطولة كأس العالم في قطر2022، والتي تحدد رسميا تأهل منتخب السعودية الذي يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وذلك بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني منتخب اليابان.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات مونديال قطر 2022

ومن المقرر ان تقام المباراة القوية المرتقبة التي تجمع بين منتخبي السعودية وقطر في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 مساء اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قنوات ssc السعودية الرياضية.