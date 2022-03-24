الآن يمكنك أن تحصل على استرجاع نقدي بقيمة 10 آلاف ريال سعودي عند شراءك في عرض مجموعة صالح للسيارات على سيارات معينة من موديلات شيري تيجو 7 و شيري تيجو 8 موديلات 2022. وسنشرح لكم التفاصيل. حيث يمكنك الربح اربح 10 الاف ريال عند شراءك شيري تيقو 8- برو Comfort موديل 2022.

اربح 10 آلاف ريال عند شراءك شيري تيقو 8- برو Comfort موديل 2022

يمكنك استرجاع نحو 10 الاف ريال سعودي عند شراءك شيري تيقو 8- برو Comfort موديل 2022 ذات الإمكانيات الرائعة والتي يبلغ سعرها 70656 ريال سعودي قبل تطبيق القيمة المضافة. ويصل سعرها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 81254 ريال سعودي.

مميزات سيارة شيري تيقو 8 برو كومفورت 2022

من أبرز مميزات سيارة شيري تيقو 8 برو كومفورت 2022 أن سعة المحرك تصل لـ 2.0 لتر. وتنجيد المقاعد جلد. أما نوع الجر: دفع أمامي.

ما المميزات التي تحصل عليها عند شراءك شيري تيقو 8-برو Comfort 2022

يمكنك الحصول على التالي:

نصف مليون كيلومتر صيانة

أو خمس سنوات ضمان ممتد حصري بعد انتهاء ضمان الوكيل.

عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً + خصم 30% على باقي الخدمات.

ضمان الوكيل 6 سنوات او 200 الف كيلو متر ( تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالوكيل ).

حصريا إضافة ضمان ممتد 5 سنوات أو نصف مليون كيلو بقيمة 2500 ريال أو 5 سنوات وكيلو متر مفتوح بقيمة 5000 ريال يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل.

مع باقة مميزة من الخدمات والخصومات الأخرى

سعة المحرك 2.0 لتر وأقصى قوة تصل لـ 168 حصان. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود 15.1 كلم/ لتر. وقياس قياس المحرّك 2.0

نوع القير cvt ويوجد للمحرك 16 صمام.

توربو ويعمل المحرك بالبنزين.

ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

دخول ذكي _ تشغيل بصمة.

مثبت سرعة. ودفع أمامي بالنسبة لنوعية الجر. ووضع القيادة عادي.

شاشة معلومات تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة.

Mirror link _ IOS _ Android.

كاميرا خلفية.

جنوط قياس 18 بوصة. بنمط عائلي

7 مقاعد. والمقود الخاص بالسيارة تعديل يدوي

فروع مجموعة صالح للسيارات Saleh Cars Group في السعودي