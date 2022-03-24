ثبت الآن.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم مجانا نايل سات في تصفيات كأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم مجانا في تصفيات كأس العالم 2022 على النايل سات، حيث يواجه المنتخب السعودي نظيره المنتخب الصيني مساء اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يحتضن استاد نادي الشارقة اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين، ويسعى منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، ومع اقتراب موعد انطلاق اللقاء خلال ساعات قليلة، يترقب الجماهير ومشجعى السعودية موعد بداية اللقاء، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وفي هذا التقرير تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

ىحتل ممنتخب السعودية صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 ويمتلك في رصيده 19 نقطة، ويتبقى له مباراتين بما فيها لقاء اليوم، وفي حالة حقق المنتخب السعودي الفوز في لقاء اليوم فيكون قد تأهل بشكل رسمي لمونديال قطر، في المقابل وعلى الجانب الآخر، منتخب الصين خسر كافة حظوظه في التأهل، ويتواجد المنتخب الصيني في المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة ويمتلك في رصيده خمسة نقاط، وعلى الرغم من ذلك سيخوض هذا اللقاء من أجل الإنتصار.

موعد مباراةالسعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف استاد نادي الشارقة، المواجهة التي يتواجه فيها منتخب الصين ونظيره منتخب السعودية، حيث يخوض الفريقين لقاء الجولة 9 قبل الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقام هذه المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 24 آذار الجاري، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 4.00 بتوقيت المغرب والجزائر، وعند تمام الساعة 5.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وفي تمام الساعة 6.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة 7.00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

تذاع مباراة السعودية والصين على شاشة قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD ويعلق على اللقاء المعلق الصوتي فهد العتيبي، حيث حصلت قنوات ssc سبورت على حقوق بث تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، ويمكن لكم مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورت آسيا beIN Sports AFC HD وقد كلف المعلق الصوتي عصام الشوالي بالتعليق، وتذاع على قناة Dubai Sports Asia 1 HD بتعليق أحمد العبيدلي، وعلى قناة الكأس Alkass Five HD بتعليق خالد الحدي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022؟

يمكن استقبال وضبط تردد قناة SSC الناقلة لمباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم 2022، على القمر الصناعي عرب سات، ونوفر لكم أحدث تردد للقناة كما يلي.