نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على ايكون مومنت مانشستر يونايتد راشفورد 101 مضمون 100% بيس 2021 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على ايكون مومنت مانشستر يونايتد ، انطلقت أحداث اليوم صباح الخميس 23 من مارس 2021 من بيس 2021 موبايل وكما توقعنا هذا الأسبوع أن بكج ايكون مومنت بيس 2021 سيكون من نادي مانشستر يونايتد أو ليفر بول الإنجليزي. كما توقعنا أحتمالية وجود بكج لريال مدريد أو بكج أبطال أوروبا. وتأكدت تسريباتنا اليوم بعد التحديث والذي تم فيه نزول ايكون مومنت بيس 2021 مانشستر يونايتد ومعه بكج دوري أبطال أوروبا. واليوم سوف نتعرف سويا على ثغرتين مضمونتين بنسبة كبيرة تم تجربتها على حسابي الخاص في اللعبة. وذلك ليتم تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل والحصول على اللاعب راشفورد ويعتبر من أول ثلاثة مهاجمين أقوياء في اللعبة. فقط تابع معي الفقرات التالية للحصول على خدمات اللاعب وترقية فريقك والفوز في المنافسات.

الحصول على ايكون مومنت مانشستر يونايتد راشفورد 101

للأسف هذا الأسبوع في بيس 2021 موبايل لا يتم نزول ايكون مومنت بيس 2021 مجانا كعادة كونامي في الشهرين السابقين. وذلك أعتبارا أن راشفورد من أقوي نسخ اللاعبين الموجودة في اللعبة. ويسعى الملايين من مستخدمي اللعبة الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 مانشستر يونايتد اللاعب راشفورد بقوة 90 وتصل قوة بعد التدريب حتى 101 وأحتمالية وصولة إلى 102 كبيرة. فقط عزيزي قم بقراءة الثغرة التالية جيدا وتطبيقها على داخل اللعبة فقط بعدد 100 كوينز.

أولا تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل من خلال الدخول على اللعبة.

من خلال الدخول على اللعبة. يجب فتح اللاعب كافاني مرتين متتاليتين بدون عمل مراجعة لمهارات اللاعب.

كما يجب فتح اللاعب راشفورد ثلاثة مرات متتالية بدون عمل مراجعة لإحصائيات اللاعب.

ثم الدخول على كرستيانو رونالدو مرة والخروج مرة أخرى.

ثم النقر على 100 كوينز والثبات على زر sign لمدة 5 ثوان.

بعد الحصول على ايكون مومنت مانشستر يونايتد راشفورد قم بتدريبه حتى يصل إلى 101.

تفتيح بكجات بيس 2021 موبايل راشفورد 101

ثغرة الحصول على ايكونيك مومنت بيس 2021 مضمونة بنسبة كبيرة خاصه هذه الطريقة وهي طريقة أفضل من الطريقة السابقة كما أنها مضمونة أكثر. فقط تابع الخطوات بعناية لتحصل على ايكون مومنت بيس 2021 مانشستر يونايتد.

يجب أولا الدخول على خطتك الرئيسية وتغيير مركز CF بلاعب ضعيف من اللاعبين السيلفر الذين حصلت عليهم في وقت سابق.

ثم الدخول على قائم اللاعبين وبيع هذا اللاعب وأترك مكانة في بيس 2021 موبايل فارغا.

فارغا. ثم أدخل على بكج ايكون مومنت بيس 2021 مانشستر يونايتد والنقر على 100 كوينز.

والنقر على 100 كوينز. كما يمكن النقر الآن على SIGN وسوف يتم الحصول على راشفورد. حيث اعتبرت كونامي أنك بحاجة إلى لاعب مهاجم فتعطيه لك مقابل 100 كوينز.

بعد الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 راشفورد 90 قم بتدريب اللاعب حتى 101 من قوته.

وهنا قد وصلنا لنهاية ثغرة الحصول على ايكون مومنت مانشستر يونايتد بعدد 100 كوينز فقط طريقة مضمونة بنسبة تتخطى 90% خاصا الثغرة الثانية. أفتح الآن بيس 2021 موبايل وقم بالمنافسة واستمتع بها.