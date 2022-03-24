نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدراسة في رمضان 1443 حددت وزارة التعليم الدوام الدراسي وفق النظام المرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمدت وزارة التعليم مواعيد الدراسة في رمضان المبارك للعام الحالي 1443 هجرياً، وذلك يتضمن جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، مع بداء الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية والجميع يترقب خبر عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك.

مواعيد الدراسة في رمضان 1443 بالمملكة العربية السعودية

حددت وزارة التعليم بالمملكة مواعيد اليوم الدراسي من خلال نظام مرن حيث يبدأ الدوام الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وقد حدد طبق النظام المرن الوقت الزمني للحصة الدراسية 35 دقيقة، حيث أن تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 24 رمضان 1443 هجرياً مع نهاية دوام اليوم الدراسي بالمملكة السعودية.

موعد دوام الفصل الدراسي الثالث 1443 – 2022 في رمضان

مع بداية الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية قرب حلول شهر رمضان المبارك قد حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار” لجميع المراحل الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية من الساعة التاسعة مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي حسب كل مرحلة من الصفوف على أن تكون وقت الحصة في دوام اليوم الدراسي 35 دقيقة.

وزارة التعليم في السعودية

وزارة التعليم السعودية هي وزارة مسئولة عن التعليم العام والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، قد تأسست عام 1373 هجرياً تحت مسمي وزارة المعارف، ومن ثم وزارة التربية والتعليم وذلك عام 1423 هجرياً، ومن ثم حدث دمج بين وزارتين التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم وأصبحت وزارة التعليم وذلك عام 1436 هجرياً، والوزارة تحت ولاية حمد بن محمد آل الشيخ.

وقد منحت وزارة التعليم مديري التعليم في مختلف المناطق والمحافظات صلاحية تحديد الوقت الزمني لبدء دوام اليوم الدراسي وذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة بالمملكة العربية السعودية.

ضمن قرارات من وزارة التعليم السعودية واستمرار الدراسة في شهر رمضان الكريم واعتماد التوقيت الرمضاني مع إلغاء طابور الصباح، أيضا أعفاء الطلاب الغير محصنين والغير مكتملة الجرعات من الدراسة وتحويلهم إلى انتساب عن بعد، كما حال الطلاب الذين لم يتجاوزه من العمر 12 عام يتم اعتماد دراسة الفصل الدراسي الثالث عن بعد.

سؤال موجه لوزير التعليم

تفاعل كبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو لطالب بالمرحلة الابتدائية طرح سؤال لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن الإجازة في رمضان، وقد شارك الطفل في افتتاح بطولة دوري المدارس وقال الطفل لوزير التعليم “عادي إجازة في رمضان…؟” وكان رد وزير التعليم على الطفل ” لا ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر” ثم انتهي الحوار بين الطفل ووزير التعليم.