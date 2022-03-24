نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم الشروط والأوراق للحصول علي قرض المتقاعدين من الرجال والنساء من بنك التسليف في المقال التالي

اهم الشروط المطلوبة للحصول علي قرض المتقاعدين من الرجال والنساء من بنك التسليف حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والقروض التمويلية للفراد مثل قرض الأسرة وقرض الزواج والترميم كما يعمل علي تمويل المشروعات لمساعده أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ويوفر بنك التنمية قروض المتقاعدين بفتره سداد تصل إلي عده سنوات وبملغ يصل إلي ستين الف ريال سعودي وللحصول علي القرض لابد من توافر بعض الشروط وتقديم الأورق والمستندات المطلوبة. اهم الشروط المطلوبة لقرض المتقاعدين من الرجال والنساء من بنك التسليف لابد من توافر جميع الشروط للحصول علي طلب القرض وتوفير المستندات المطلوبة.

لابد من أن يكون المتقدم للحصول علي القرض سعودي الجنسية.

أن لا يكون حاصل علي أي قرض من البنك أو قروض لبنوك أخرى كما يجب أن يكون منتظما في سداد الأقساط في القرض السابق.

كما يجب تقديم كافه الأورق وتوافر الشروط في حالة الرغبة في الحصول على قرض الأسرة أو الترميم. اهم الأوراق المطلوبة لقرض المتقاعدين من الرجل والنساء من بنك التسليف توفير نموذج تسليم البريد ويكون موقع باسم العميل مع ختم موظف البريد.

تقديم صورة من الهوية الوطنية مع صورة من كارت الأسرة.

لابد من توفير تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

يجب تقديم اصل رقم حساب الآيبان ولابد من الختم من قبل البنك مع تقديم نموذج التفويض والإقرار الخاص بالمتقاعدين.

توفير كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر من الراتب ويكون كشف الحساب مختوم من البنك.

تقديم تصريح بياناتي من وزارة الداخلية ويكون التصريح ساري.

تقديم سجل الأسرة مضاف به الأبناء إذا كانت صاحبة الطلب أرملة أو مطلقة.

يجب تقديم صوره من شهاده الوفاة للزوجه الأولي في حال الزواج الثاني. كيفيه التقديم للحصول علي قرض المتقاعدين من الرجل والنساء نبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ثم نقوم بالدخول على الحساب الشخصي.

نقوم بالضغط على طلب جديد ثم اختيار نوع القرض.

ثم نقوم بطباعة النموذج الخاص بالقرض المطلوب وتسجيل كافه البيانات المطلوبة.

يتم تقديم هذا النموذج مع الأوراق الخاصة المطلوبة لأحد فروع البريد. عمر شويل - جدة اهم الشروط والأوراق للحصول علي قرض المتقاعدين من الرجال والنساء من بنك التسليف

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