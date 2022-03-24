عاجل- إجراء أسترالى مرتقب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، إنها لا تستبعد إمكانية طرد الدبلوماسيين الروس من كانبيرا، ردًا على العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، لكنها شددت على أهمية الحفاظ على خط اتصال مع موسكو.





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