عاجل- انطلاق قمة حلف الناتو لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، حذر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، من أن أى هجوم كيماوى محتمل من قبل روسيا فى أوكرانيا سيغير جذريا مسار الأعمال القتالية المتواصلة فى هذا البلد.

يذكر أن قمة حلف الناتو تعقد فى بروكسل يومى 24 و25 مارس الجارى، ومن المتوقع أن تناقش تقديم المزيد من الدعم العسكرى لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية فيها.