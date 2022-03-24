سقوط 4 إرهابيين فى الأنبار ونينوى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الاستخبارات فى بيان اليوم الخميس أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على 4 إرهابيين، 3 منهم فى الأنبار والآخر فى سهل نينوى، وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشارت إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن القوات العراقية تمكنت من الوصول إلى نفق لتنظيم داعش الإرهابى فى نينوى وعثرت بداخله على عبوات ناسفة وألغام أرضية ومقذوفات وقنابل وصواريخ، موضحة أنه تم رفع تلك المواد وتفجيرها موقعيا دون أضرار تذكر.
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