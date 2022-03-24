نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل رواتب المتقاعدين ؟ ، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإيداع رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية في حسابات المتقاعدين لشهر رجب 1443 ، الموافق مارس 2022 م ، وذلك وفق موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443 هـ ويبدأ نزول راتب التقاعد خلال الساعات القليلة القادمة من يوم الخميس 24 مارس 2022 م ، ويوم 24 من كل شهر ميلادي هو اليوم المحدد من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة لصرف رواتب التقاعد ، ويكون اليوم سابقاً لهذا التاريخ إذا وافق عطلة رسمية أو يوم جمعة ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد ، وكافة شروط الحصول علي راتب التقاعد المدني والعسكري بالمملكة ، كذلك يمكنكم من خلال موقعنا ثقفني التعرف علي طريقة احتساب راتب التقاعد.

موعد نزول رواتب المتقاعدين رجب 1443 هـ

بعد الإعلان عن موعد راتب المتقاعدين شهر رجب ، يمكنك الان الاطلاع علي طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد مارس 2022 م :

الدخول إلي الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تسجيل دخول إلي حسابك باسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار ايقونة التحقق السريع. ستظهر لك قائمة بها مجموعة اختيارات ، من ضمنها المستحقات التأمينية. تختار ” مستحقات تأمينية ” من القائمة ، وتضع البيانات المطلوبة منك. الضغط علي كلمة تحقق لتظهر لك حالة الاستحقاق الخاصة بك. كما سيحدد لك موعد نزول الراتب بالهجري والميلادي علي حسابات المتقاعدين.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس هو 24 /03 / 2022 ، وآخر راتب تقاعد تم صرفه هو راتب الخاص بشهر فبراير 2022 م.

شروط الحصول على راتب التقاعد المدني أو العسكري بالمملكة

وفق ضوابط و قوانين نظام التقاعد المدني بالسعودية ونظم التقاعد العسكري ، يستحق المتقاعد صرف مستحقات المعاش وفق الشروط التالية :

أن يتمم المتقاعد سن الـ 60 عام إن كان موظف مدني ، والسن المحدد للعسكرين وفق القوانين الخاصة بهم. إتمام المتقاعد العسكري لعدد 18 سنة بالخدمة علي الأقل ، و 20 سن للمتقاعد المدني. توافر مدة تأمينية لا تقل عن 120 شهر أو 60 علي الأقل مع وجود إمكانية شراء مدة تكميلية وفق احكام القانون. التقاعد المبكر وفق الحالة الصحية يستوجب وجود تقارير طبية معتمدة من جهات الاختصاص بذلك سواء كان العجز كلي أو جزئي. العجز الكلي أو الإصابة أثناء العمل تستوجب حصول المتقاعد علي راتب التقاعد. موعد نزول راتب المتقاعدين يكون اعتباراً من الشهر التالي لتقديم الوثائق الخاصة بالتقاعد. ويكون موعد راتب المتقاعدين في 24 مارس وهو موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

والآن أصبح للمتقاعدين إمكانية الحصول علي قروض خاصة بأوضاعهم مثل عروض التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك الرياض.