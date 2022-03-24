رينو الفرنسية للسيارات تعلق تشغيل مصنعها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، "اجتمع مجلس إدارة مجموعة رينو اليوم ووافق على البنود التالية: تعليق أنشطة مجموعة رينو فى مصنعها فى موسكو اعتبارا من اليوم، وفيما يتعلق بحصتها فى شركة أوتوفاز الروسية لتصنيع السيارات، تقوم مجموعة رينو بتقييم الخيارات المتاحة، مع مراعاة الوضع الحالى فى البلاد والتصرف بمسؤولية تجاه موظفينا البالغ عددهم 45 ألف موظف فى روسيا".

وأضاف البيان "أن رينو اتخذت تلك الخطوة امتثالا للعقوبات الدولية ضد روسيا وتنطوى العقوبات على وجه الخصوص على حظر توريد معدات ومكونات عالية التقنية لإنتاجها".

وتمتلك الشركة منشأة إنتاج فى موسكو منذ عام 2005 وينتج المصنع نماذج سيارات، مثل رينو كابتشر وداستر وأركانا وتم استثمار أكثر من 18 مليار روبل فى تطوير المنشأة فى 2013-2019.