بنك روسيا يرد على اختراق أنظمته

جدة - نرمين السيد - وقال بنك روسيا فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية: "إننا ننفى أى معلومات متعلقة باختراق محتمل لأى من أنظمة المعلومات الخاصة بالبنك". يذكر أنه تواردت إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعى تفيد بأن مجموعة القراصنة "أنونيموس" قد اخترقت أنظمة بنك روسيا، ووعد المتسللون بنشر أكثر من 35 ألف ملف، بما فى ذلك الملفات التى تحتوى على بيانات سرية.

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