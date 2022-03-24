عاجل- روسيا ترد على اتهامات الغرب بشأن استخدام أسلحة بيولوجية فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس - إن هناك أخبارا كاذبة أيضا بشأن مدينة ماريوبول الأوكرانية، والحديث عن مقتل أطفال فى مستشفى للولادة وآخرين خلال وقوفهم فى طوابير، مؤكدا أن تلك اتهامات غير معقولة.
وأوضح أن لدى روسيا سبل أخرى لتسلكها فى القتال، مضيفا " لا نحتاج إلى استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية، واتهام روسيا بذلك أمر "غير لائق"، موضحا أن مهمة المساعدة الإنسانية فى أوكرانيا أصبحت صعبة جدا فى ظل رفض كييف إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين، بينما تواصل قواتها اتخاذ المدنيين دروعا بشرية.
وشدد على أن روسيا ستواصل السعى لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين على غرار ما فعلته طيلة السنوات الثمانى الماضية مع مواطنى دونباس.
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