الناتو يؤكد مجددا على عدم إرسال قواته إلى أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، إن الحلف لن يرسل قوات إلى أوكرانيا، ولن يقوم بفرض منطقة حظر طيران فوقها.
وأكد أن الناتو لديه التزام واضح بمساندة أوكرانيا دون إرسال قوات عسكرية إليها.
وتابع ستولتنبرج، في كلمة قبل انطلاق قمة بروكسل لمناقشة الأزمة الأوكرانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ارتكب خطأ كبيرا بالهجوم على أوكرانيا، وأنه لم يُقدّر قوة الأوكرانيين.
وأضاف قائلا إن بوتين “يواجه مقاومة شرسة”.
وحذر أمين عام الناتو روسيا من العواقب الوخيمة لاستخدام السلاح الكيماوي في أوكرانيا، مؤكداً أن الحلف يعمل لضمان عدم توسع الصراع في أوكرانيا للدول المجاورة.
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