عاجل- ارتفاع سعر النيكل فى بورصة لندن للمعادن

جدة - نرمين السيد - وارتفع سعر النيكل بنسبة 15% - وهو الحد الأقصى المسموح به يوميًا - ليصل إلى 32.380 ألف دولار للطن.
وسجلت أسعار المعدن ارتفاعًا بنحو 250% فى جلستين فحسب فى وقت سابق من هذا الشهر، ليصل السعر إلى 101.3 ألف دولار للطن، ما دفع بورصة لندن لإلغاء عمليات وتعليق التداولات لنحو أسبوع، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
ويأتى ذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب العملية العسكرية لموسكو فى أوكرانيا، إذ تعد روسيا من أهم 6 دول مصدرة للنيكل فى العالم بعد إندونيسيا والفلبين وكندا وكاليدونيا الجديدة وأستراليا.
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