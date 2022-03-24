عاجل- قفزة كبيرة فى أسعار الغاز بـ أوروبا

جدة - نرمين السيد - فى غضون ذلك، قفزت أسعار الغاز الأوروبية المعيارية إلى أعلى مستوى فى أسبوعين عند 113.74 يورو للميجاواط/ساعة، وزادت عملة الروبل بما يزيد عن 8% مقابل الدولار.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل إلى 1504 دولارات لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ أوائل مارس.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر "بنك روسيا" بتطوير آلية لمدفوعات الغاز الطبيعى بالروبل فى غضون أسبوع، فى اجتماع مع حكومته.
بينما قالت روسيا -التى وصفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبى بالدول غير الصديقة- إنها ستواصل توريد الغاز لتلبية الطلبات.
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