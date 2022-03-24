بالفيديو.. أوكرانيا تعلن تدمير سفينة إنزال روسية "كبيرة"

أعلنت أوكرانيا تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة قرب ميناء بيرديانسك، صباح الخميس، حسب بيان للبحرية الأوكرانية نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية.
وقال البيان إن "سفينة الإنزال الكبيرة للمحتلين الروس (أورسك) دمرت قرب ميناء بيرديانسك"، المطل على بحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا.
ورافق البيان المقتضب صور ومقاطع مصورة لحرائق وأعمدة دخان كثيفة في الميناء.
وأبلغ السكان المحليون عن انفجارين قويين صباح الخميس، سمع دويهما في أنحاء المدينة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 27 فبراير الماضي.
ويمثل ميناء بيرديانسك أهمية استراتيجية كبرى لروسيا، حيث تعتمد عليه لتوصيل المعدات والذخيرة والجنود إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا.
ولم يعلق الجيش الروسي على الواقعة حتى الآن.
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