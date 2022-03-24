نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس رسمياً من التقويم الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس السعودية رسمياً قد تم الإعلان عنها، من قبل الموقع الرسمي التقويم الدراسي التابع لوزارة التعليم السعودي، والذي يمكن لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة، متابعة أحدث أخبار الدوام الدراسي، وعدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث الجاري، وكذلك مواعيد الإجازة المطولة والإجازات عامة في الترم الثالث للعام الدراسي الحالي 2022 أو 1443، من خلال هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم عدد أسابيع دوام المدارس للفصل الدراسي الثالث، وكذلك موعد الإجازات المطولة وكافة الإجازات بالتاريخ بالتفصيل في السطور التالية.

إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس السعودية

بدأت الدراسة للفصل الدراسي الثالث للعام الجاري في 17 من شعبان 1443 والموافق 20 مارس 2022، وجاء جدول الإجازات في هذا الفصل الدراسي كالتالي، وفقاً لموقع التقويم الدراسي :

بداية إجازة عيد الفطر 1443 24 من رمضان الموافق 25 أبريل 2022 بداية العودة للدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 من شوال الموافق 8 من مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال الموافق 25 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذي القعدة الموافق 15 يونيو 2022 إجازة نهاية العام الدراسي 1443 1 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2022

عدد أسابيع الدراسة في الترم الثالث

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسابيع الدوام في الفصل الدراسي الثالث سيكون 13 أسبوعاً كاملاً يتخللها إجازات، ليأتي هذا الترم مساوياً لعدد أسابيع الدراسة في الفصول الدراسية السابقة، لتبلغ بالتالي إجمالي عدد أيام الدراسة في هذا العام الدراسي تقريباً 183 يوماً.

كم إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

ويشهد الفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين لنهاية الأسبوع إلى جانب إجازة عيد الفطر والتي تصل إلى اسبوعين، ومواعيد الإجازات المطولة هي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 24 شوال 1443.

إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 16 ذي القعدة 1443.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443

بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك لم يتبق الا أسابيع قليلة ويبدأ الطلاب في التحضير لأداء اختبارات الترم الثالث، حيث تنتهي الاختبارات لكافة المراحل الدراسية في يوم 1 من ذي الحجة 1443، وسوف يتم تحديد موقع الاختبارات بدقة لكافة المراحل الدراسية في وقت لاحق، وسوف نتابع معكم كافة مستجدات العام الدراسي الحالي.