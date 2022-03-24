نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس رسمياً من التقويم الدراسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس السعودية رسمياً قد تم الإعلان عنها، من قبل الموقع الرسمي التقويم الدراسي التابع لوزارة التعليم السعودي، والذي يمكن لكافة الطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة، متابعة أحدث أخبار الدوام الدراسي، وعدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث الجاري، وكذلك مواعيد الإجازة المطولة والإجازات عامة في الترم الثالث للعام الدراسي الحالي 2022 أو 1443، من خلال هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم عدد أسابيع دوام المدارس للفصل الدراسي الثالث، وكذلك موعد الإجازات المطولة وكافة الإجازات بالتاريخ بالتفصيل في السطور التالية.
إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس السعودية
بدأت الدراسة للفصل الدراسي الثالث للعام الجاري في 17 من شعبان 1443 والموافق 20 مارس 2022، وجاء جدول الإجازات في هذا الفصل الدراسي كالتالي، وفقاً لموقع التقويم الدراسي :
|بداية إجازة عيد الفطر 1443
|24 من رمضان الموافق 25 أبريل 2022
|بداية العودة للدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 من شوال الموافق 8 من مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 شوال الموافق 25 مايو 2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 ذي القعدة الموافق 15 يونيو 2022
|إجازة نهاية العام الدراسي 1443
|1 ذي الحجة الموافق 30 يونيو 2022
عدد أسابيع الدراسة في الترم الثالث
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسابيع الدوام في الفصل الدراسي الثالث سيكون 13 أسبوعاً كاملاً يتخللها إجازات، ليأتي هذا الترم مساوياً لعدد أسابيع الدراسة في الفصول الدراسية السابقة، لتبلغ بالتالي إجمالي عدد أيام الدراسة في هذا العام الدراسي تقريباً 183 يوماً.
كم إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث
ويشهد الفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين لنهاية الأسبوع إلى جانب إجازة عيد الفطر والتي تصل إلى اسبوعين، ومواعيد الإجازات المطولة هي:
- إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 24 شوال 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من 16 ذي القعدة 1443.
كم باقي على الاختبارات النهائية 1443
بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك لم يتبق الا أسابيع قليلة ويبدأ الطلاب في التحضير لأداء اختبارات الترم الثالث، حيث تنتهي الاختبارات لكافة المراحل الدراسية في يوم 1 من ذي الحجة 1443، وسوف يتم تحديد موقع الاختبارات بدقة لكافة المراحل الدراسية في وقت لاحق، وسوف نتابع معكم كافة مستجدات العام الدراسي الحالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمدارس رسمياً من التقويم الدراسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.