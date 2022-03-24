عاجل- أنظمة دفاع جوى.. الناتو يحسم أمر إرسال قوات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحلف قدم لأوكرانيا أنظمة دفاع جوى متقدمة وصواريخ مضادة للدروع، مضيفا أنه جرى تعزيز الدعم المالى والعسكرى لكييف.





وأكد ستولتنبرج، خلال كلمة له قبل انطلاق قمة بروكسل لمناقشة أزمة أوكرانيا، أنه لن تدخل طائرات الحلف المجال الجوى فوق كييف، قائلا: "أمامنا مسؤولية أن نضمن عدم توسع نطاق هذا النزاع". كما جدد التأكيد بأن الحلف لن يرسل قوات لأوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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