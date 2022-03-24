وأضاف نوفاك فى تصريحات لقناة "روسيا 1"، اليوم الخميس، أن روسيا تصدر نحو 200 مليار متر مكعب، من الغاز فيما تستهلك أوروبا 500 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن استبداله خلال سنة واحدة ولا خلال 3 أو 5 سنوات".
وتعليقا على إمكانية تخلى الاتحاد الأوروبى عن مشتريات الوقود الروسى، قال نوفاك إن "كل شيء ممكن فى هذه الحياة"، لكن التخلى التام عن موارد الطاقة يشبه "سيناريو نهاية العالم"، حسب قوله.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن يوم الأربعاء، قراره ببيع الغاز الروسى إلى ما اعتبرها دولا "غير صديقة"، بالروبل الروسى، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تهدد أوروبا: مقاطعتكم لـ الغاز الروسى يشبه سيناريو نهاية العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.