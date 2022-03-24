موسكو تهدد أوروبا: مقاطعتكم لـ الغاز الروسى يشبه سيناريو نهاية العالم

جدة - نرمين السيد - قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسى، إن أوروبا ليس لديها بديل عن الغاز الروسى فى الوقت الحالى، مؤكدًا أنه لن يكون لديها أية بدائل خلال السنوات الخمس المقبلة.





وأضاف نوفاك فى تصريحات لقناة "روسيا 1"، اليوم الخميس، أن روسيا تصدر نحو 200 مليار متر مكعب، من الغاز فيما تستهلك أوروبا 500 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن استبداله خلال سنة واحدة ولا خلال 3 أو 5 سنوات".

وتعليقا على إمكانية تخلى الاتحاد الأوروبى عن مشتريات الوقود الروسى، قال نوفاك إن "كل شيء ممكن فى هذه الحياة"، لكن التخلى التام عن موارد الطاقة يشبه "سيناريو نهاية العالم"، حسب قوله.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن يوم الأربعاء، قراره ببيع الغاز الروسى إلى ما اعتبرها دولا "غير صديقة"، بالروبل الروسى، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد روسيا.