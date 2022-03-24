الإمارات.. تشغيل ثاني محطات الطاقة النووية في براكة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخميس، بدء تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ محمد بن راشد قوله: "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة".
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان، إن الوحدة الثانية ستضيف 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء، وبذلك يصل إجمالي إنتاج الوحدتين الأولى والثانية إلى 2800 ميغاوات.
وتابع الشيخ محمد بن راشد: "أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي".
كما قال إن "70 بالمئة من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة. نحن دولة شابة تراهن على شبابها، ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة".
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