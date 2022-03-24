الصين تبحث عن الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

بحثت أطقم الإنقاذ تحت أمطار خفيفة عن الصندوق الأسود الثاني لطائرة الركاب التابعة لشركة طيران تشاينا إيسترن التي تحطمت في منطقة جبلية وعلى متنها 132 شخصا، في حين ورد المزيد من الأنباء عن طياري الرحلة.

وذكر مسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية للصحفيين أنه تم العثور على الصندوق الأسود الأول أمس الأربعاء الذي يضم تسجيلات مقصورة الطيارين استنادا لتقييم مبدئي. ونجت مادة التسجيل على ما يبدو من التحطم في حالة جيدة نسبيا. وأشار المسؤول إلى أنها أرسلت إلى بكين لتحليلها.

كانت الرحلة إم.يو 5735 متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان بجنوب غرب الصين إلى قوانغتشو على الساحل يوم الاثنين عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.

وقالت السلطات، إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.

ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء، إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.