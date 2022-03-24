نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شبح الطرقات الواعرة” مواصفات ومزايا سيارات نيسان باترول الضخمة الأكثر مبيعًا في السعودية والامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارات نيسان باترو 2022 هذا ما تتجه عليه المؤشرات البحثية مؤخراً من قبل الراغبين في اقتناء سيارة جديدة في الامارات والسعودية، ويرجع ذلك إلى تصميم السيارة القوي فضلا على امكانيتها المذهلة في التصميم، وبالسطور التالية عبر موقعنا ثقفني نتعرف سويا على مواصفات سيارة باترول الضخمة الأكثر مبيعا.

سيارة نيسان باترول 2022

تاسست شركة نيسان موتورز في 1932 واصول الشركة يابانية ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة يوكوهاما، وتمتلك الشركة الكثير من السيارات الضخمة المميزة في التصميم من بينهم نيسان باترول التي تتمتع بمزايا مذهلة ولعل ابرزها الهيل الخارجي الذي يمكنها السير على الطرق الواعرة، واليكم مواصفات سيارة نيسان صاحبة الدفع الرباعي بالسطور التالية.

مواصفات سيارة نيسان باترول 2022

من أهم مزايا سيارات نيسان باترول محرك ونظام الدفع والاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يتم تقديم نيسان باترول 2022 بمحرك بنزين V8 بسعة 5.6 لتر ، يعمل بسحب الهواء الطبيعي ، بقوة 298 كيلو واط وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر.

تأتي الباترول مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات ، مع الوضع اليدوي والتحكم التكيفي في النقل.

تجهيزات نيسان باترول

4X4 ذكي مع اختيار الدفع الرباعي الإلكتروني ترس تفاضلي حلزوني خلفي محدود الانزلاق التحكم في نزول المنحدرات مراقبة الطرق الوعرة حساسات ركن أمامية وخلفية جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة مرايا أبواب قابلة للتدفئة مع إمكانية تعديل الطاقة / طيها ومصابيح مؤشر مدمجة نظام صوتي مزود بأقراص CD / DVD ، ومدخل USB ، وبث صوتي عبر البلوتوث ملاحة عبر الأقمار الصناعية مع شاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات نظام مراقبة حركة المرور ستة مكبرات صوت تكييف هواء ثلاثي المناطق للتحكم في المناخ تتسع لثمانية مقاعد مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً بثماني اتجاهات مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً بستة اتجاهات نظام مراقبة ضغط الإطارات نظام التعليق الهيدروليكي للتحكم في حركة الجسم (HBMC) مقاعد جلدية محززة المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية مصابيح ضباب أمامية LED دخول بدون مفتاح عن بعد التحكم الذكي في ثبات السرعة

تجهيزات للامان في سيارة نيسان باترول 2022

تأتي جميع طرازات سيارات نيسان باترول مع معدات السلامة التالية: