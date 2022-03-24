كورونا فى كوريا الجنوبية.. انخفاض إصابات كورونا إلى أقل من 400 ألف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، ارتفعت حصيلة الإصابات التراكمية بـ كورونا إلى 10 ملايين و822 ألفا و836 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 13 ألفا و902 حالة.

وكانت قد أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، تسجيل ما يقرب من نصف مليون إصابة جديدة بـ كورونا، بواقع 490 ألفا و881 إصابة وخلال 24 ساعة، فى حصيلة تعد ثانى أعلى رقم يومى لحالات كورونا، بعد تسجيل 621,221 حالة جديدة يوم الخميس الماضى.

وتشهد كوريا الجنوبية أسوأ موجة من فيروس كورونا المستجد، متجاوزة علامة الـ 10 ملايين إصابة فى وقت سابق من هذا الأسبوع. وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 9 ملايين حالة منذ أوائل فبراير.

وفى سياق ذى صلة، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.