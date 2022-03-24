مسؤول أوكرانى: الخسائر الاقتصادية فى البلاد بلغت رقما مفزعا

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام لجنة التجارة المعنية بمعايير الاستثمار، قال المسئول الأوكرانى إن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة لاستعادة الإنتاج والبنية التحتية، مشيرًا إلى صندوق النقد الدولى يتوقع انخفاضا بنسبة 10% فى الناتج المحلى الإجمالى لـ أوكرانيا خلال عام 2022، وتراجعا بنسبة 25- 35% فى الإنتاج.

وأضاف أن تصرفات روسيا تضر بالتجارة العالمية والاقتصاد وتهدد الجهود الرامية إلى زيادة تحرير التجارة، مطالبًا بحرمان روسيا من مشاركتها فى النظام متعدد الأطراف لأنها لا يُمكن أن تكون عضوًا كامل العضوية فى مجتمع، تشترك فيه الدول الأعضاء فى مبدأ التجارة الدولية.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الروسى، فى كلمته أمام اللجنة، إن روسيا تشعر بخيبة أمل من التدخلات السياسية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات وحرب اقتصادية متهورة ضد روسيا أدت إلى أضرار اقتصادية عالمية خطيرة مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما فى ذلك الطاقة والغذاء وسلاسل القيمة المعطلة والقيود المالية فضلا عن الضغط غير المسبوق على الشركات لدعم السياسات العدوانية ضد روسيا.

واعتبر الدبلوماسى الروسى التقييمات الصادرة غير موثوقة ومتحيزة للغاية و بعضها مزيفة من إنتاج وسائل الإعلام الأوكرانية.

وأدان ممثلو كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا تصرفات روسيا فى أوكرانيا، واصفين إياها بانتهاك القانون الدولى وسيادة أوكرانيا، فضلاً عن أثارها السلبية الكبيرة على التجارة العالمية والاقتصاد.