تدخل ألمانى جديد لـ حل الأزمة الأوكرانية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ متحدث الحكومة الألمانية شتيفان هيبستريت، فقد حث المستشار الألمانى، الرئيس الروسى على وقف إطلاق النار، وتحسين الوضع الإنسانى فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف المتحدث أن المستشار الألمانى تحدث هاتفيًا أيضًا إلى الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، واطلع على تقييمه للوضع الحالى وعملية التفاوض بين الجانبين الأوكرانى والرو
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