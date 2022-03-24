"استقالة غامضة" لمسؤول روسي مقرب من بوتن

أكدت روسيا، الأربعاء، الأخبار المتداولة بشأن استقالة أناتولي شوبيس من منصب المبعوث الخاص للكرملين، من دون ذكر الكثير من التفاصيل.

وقال الكرملين إن شوبيس المقرب من الرئيس فلاديمير بوتن، ترك منصبه طوعا لأسباب خاصة به، بينما نقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن استقالة المسؤول الروسي جاءت احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح المصدران أن شوبيس قد غادر روسيا من دون أن تكون لديه أي نية إلى العودة للبلاد ثانية، لكنهما لم يعلنا مكان تواجده حاليا.

ويعد شوبيس أحد المخططين الرئيسيين للإصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن في التسعينيات، وكان مدير مكتب بوتن بأول وظيفة له في الكرملين.

وشغل شوبيس مناصب رفيعة سياسية وفي مجال الأعمال في عهد بوتن، وكان أحدثها مبعوث الكرملين الخاص للمنظمات الدولية.

وجاءت استقالة شوبيس قبل يوم من انعقاد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.