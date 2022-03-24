زيلينسكي يدعو إلى تظاهرات حول العالم ضدّ الحرب في أوكرانيا

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعوب العالم على التظاهر في الشوارع ضدّ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ودعا زيلينسكي في تسجيل فيديو تحدّث فيه بالإنجليزية إلى "رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للحرية وللحياة"، وأضاف "انزلوا إلى ساحاتكم، إلى شوارعكم، أظهِروا أنفسكم وأسمِعوا أصواتكم".
وفي خطاب مفعم بالعواطف عشية ذكرى مرور شهر على بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، حضّ زيلينسكي شعوب العالم على "الوقوف ضدّ الحرب اعتباراً من 24 مارس" لإظهار معارضتهم للحرب الدموية الروسية.
وقال زيلينسكي "عبّروا عن مواقفكم، اخرجوا (إلى التظاهر) من مكاتبكم من منازلكم من مدارسكم ومن جامعاتكم، اخرجوا باسم السلام".
وأضاف "على العالم أن يوقف الحرب".
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