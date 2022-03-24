إنترفاكس: الجهات التنظيمية الروسية تحجب خدمة جوجل الإخبارية

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) حجبت الخدمة الإخبارية التي يقدمها موقع جوجل المملوك لشركة ألفابت متهمة إياه بالسماح بالاطلاع على ما تطلق عليه مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت جوجل في بيان "نؤكد أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق جوجل للأخبار وموقعها في روسيا وأن هذا لا يتعلق بأي مشكلات فنية من جانبنا".

وأضاف البيان "بذلنا جهدنا لنبقي خدمات المعلومات مثل الأخبار متاحة للموجودين في روسيا أطول مدة ممكنة".

وقالت إنترفاكس إن روسكومنادزور تحركت بناء على طلب من مكتب المدعي العام الروسي.

ونقلت الوكالة عن هيئة تنظيم الاتصالات "مصدر الأخبار الإلكترونية الأميركي محل التساؤل أتاح الاطلاع على العديد من المنشورات والمواد التي تحتوي على معلومات مزيفة ومهمة للعامة عن مسار العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية".

ويجرم قانون روسي جديد تغطية أي حدث بطريقة قد تشوه الجيش الروسي.