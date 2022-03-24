نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب بشروط ميسرة وبدون أية ضمانات وبدون كفيل تمويل نقدي فوري 20 الف ريال من شركة اليسر في المقال التالي

تقدم شركات التمويل تمويل نقدي سريع وفوري لبعض المواطنين الذي تتعثر ظروفهم ويحتاجون لمساعدة بتمويل نقدي سريع لفك ازمتهم وعثرتهم المالية، ومن اكثر الشركات التي تمول المواطنين شركة اليسر ومن خلال مقالي نوضح شروط التمويل والاوراق والوثائق والمستندات المطلوب تقديمها للموافقة على التمويل وكيفية التقديم للحصول على التمويل، حيث تقدم شركة اليسر تمويل نقدي 20 الف ريال للمواطن السعودي والمقيم بدون إي ضمانات، وبشروط بسيطة وضمانات قليلة، ومن هذه التمويلات نجد تمويل شركة اليسر للتمويل الشخصي الفوري، دون ضامن أو كفيل. الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على تمويل شركة اليسر: مطلوب تقديم نسخة من بطاقة الهوية غير منتهية الصلاحية للمواطن السعودي الجنسية.

ومطلوب تقديم نسخة من بطاقة الهوية غير منتهية الصلاحية للمواطن الغير سعودي.

مطلوب تعريف بالراتب الشهري.

مطلوب تقديم ورقة كشف الحساب البنكي الخاص بك لآخر ثلاث أشهر. الشروط الواجب توافرها للتمويل الشخصي الفوري لشركة اليسر: يشترط أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 22 عام حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك. كما يشترط للحصول على التمويل أن يكون المتقدم بالطلب قد قضى ثلاثة أشهر في العمل على الأقل. يجب أن يكون دخل الشخص المتقدم بحد أدنى 5 ألف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. أهم مزايا التمويل الشخصي لشركة اليسر: تصل قيمة التمويل إلى 20 ألف ريال دون الحاجة إلى كفيل.

وفي حالة أن الشخص المستفيد من الخارج يصل قيمة التمويل الذي يحصل عليه إلى 10 ألاف ريال سعودي.

ومن مزاياه يستفيد كل العملاء من فترة السداد المتوازنة التي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات.

لا يدعم الرسوم الإدارية. كيفية التقديم لطلب التمويل للأفراد من شركة اليسر: ادخل على رابط الموقع الرسمي لشركة اليسر.

ثم عليك بملء وتعبئة الطلب الذي يكون على شكل إستمارة.

ثم تقوم بكتابة معلوماتك وبياناتك والتأكد من صحة كافة البيانات جيدا وغرضك من التمويل.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة إرسال الطلب بعد إدخال الكود للتحقق.

تقوم الإدارة بمراجعة الطلب

وفي حالة التتأكد من صحة البيانات تصدر الموافقة الفورية طالما مستوفي الشروط. عمر شويل - جدة اطلب بشروط ميسرة وبدون أية ضمانات وبدون كفيل تمويل نقدي فوري 20 الف ريال من شركة اليسر - ثقفني

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