للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل اطلب الآن قرض العمل الحر بقيمة 120 ألف ريال

في ظل ظروف العالم الحالية من غلاء بسبب حرب اوكرانيا وروسيا يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر للعاطلين، يعد القرض تمويلاً للأشخاص الذين يعملون أعمالاً حرة، وقرض العمل الحر أحد أهم وسائل التمويل التي تقدمها الدولة للسيدات والرجال المتوقفين عن العمل بالمملكة، لأن قرض العمل الحر يكون متاحا فقط للأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن لديهم أهداف ومهارات تجعلهم قادرين على الإنتاج، من خلال أن يمارسوا المهن الخاصة بهم، وسبب توفير البنك لمثل هذه النوعية من القروض هو لمساعدة الشباب على العمل والإنتاج حتى يتم تشغيلهم فى عمل يتناسب مع امكانياتهم وشهاداتهم.

أقساط القرض وحدود التمويل في قرض العمل الحر:

من الجدير بالذكر فان قرض العمل الحر فيما يتعلق بأقساط قرض العمل الحر، فقد أشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن الموعد سيكون في غضون 30 يومًا، أي شهر يجري حسابها بدءًا من استلام قيمة المبلغ المطلوبة من البنك أو التي خصصت من البنك، وقد تمت الإشارة إلى أن عدم الالتزام بالسداد ينذر بفرض عقوبة، وفي حال لم يسدد العميل قسطين، فيجري اللجوء إلى الكفيل، ويجري إرسال إشعار وإنذاره له بضرورة السداد، ويحصل في النهاية على الإنذار النهائي، الذي تبلغ مدته أسبوعين وإلا تُنفَّذ العقوبة المنصوص عليها في القانون، علما بأن سداد الأقساط في فترة تصل إلى 5 سنوات، وتبدأ القيمة التي يتم سدادها من 300 ريال سعودي ولا تصل إلى ألف ريال سعودي، وقد وضع البنك بعض الحدود من أجل تمويل الأشخاص الراغبين بالحصول على قرض عمل حر والمتوفر للعاطلين، كما أنه حدد الرسوم والضمانات التي عليهم تقديمها للحصول عليه سواء للتمويل العيني أو التمويل النقدي كالتالي:

التمويل العيني : تصل حدود التمويل فيه 150 ألف ريال بينما تعد الرسوم الإدارية رمزية للغاية، وتُخصم من التمويل قبل أن تُعطى للعميل، بالإضافة إلى وجود دعم لرسوم المعاقين والضامنين والعاطلين، أما عن الضمان فهو حسم من كفيل غارم أو جهة حكومية. التمويل النقدي: وتصل حدود التموين في هذا النوع إلى 60 ألف ريال بحسب الملاءمة المالية، وفيما يتعلق بالرسوم الإدارية فهي رمزية للغاية تُخصَم عند صرف القرض للعميل، بالإضافة لوجود دعم لرسوم المعاقين والضامنين والعاطلين، أما عن الضمانات فهي حسم من كفيل غارم أو جهة حكومية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض العمل الحر:

يتراوح أن يكون عمر المتقدم 18 عام حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

يشترط للحصول على القرض فيجب على المتقدم ألا يكون مدينا للبنك بقرض آخر.

كما يشترط للحصول على القرض أن يكون العائد الشهري للمقترض 20 ألف ريال سعودي.

ويشترط للحصول على القرض عدم زيادة فترة سداد القرض عن 40 شهر.

ويشترط للحصول على القرض أن يتخطى المتقدم الفحص الائتماني .

كيفية الحصول على قرض العمل الحر: