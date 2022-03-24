نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار التحصيل الدراسي والتسجيل للتخصصات العلمية وآلية ظهور نتائج اختبار القياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية، هو عبارة عن اختبارات المركز الوطني للقياس التحصيلي لتقييم المستوى العلمي لطلاب مرحلة الثانوية العامة على مدار الثلاث فصول قبل الانخراط في مرحلة التعليم الجامعي، لقياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم العلمي من المرحلة الثانوية والذي يتطلب أن تكون حصيلة طالب الثانوية العامة العلمية تؤهله للاندماج في مسارات التعليم الجامعي، ولذلك يجب على الطلاب التسجيل لحضور اختبار القياس التحصيلي في المواعيد المحددة والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل من خلال الفقرات التالية.

مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية 1443 هجرياً:

وحيث أن الهدف من الاختبار هو قياس تحصيل الطالب في مواد محددة تشمل المقررات في الصفوف الثلاثة، وهذه المواد هي الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، بحيث تتفاوت الأسئلة من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة، واليكم مواعيد التسجيل المبكر وفترات الاختبار للذكور والإناث بالتفصيل كما يلي؛

المرحلة الأولي ذكور : فترة التسجيل المبكر من 23 مارس 2022 م إلى 9 مايو 2022 م، و فترة الاختبار من 10 يونيو 2022 م إلى 14 يونيو 2022 م.

: فترة من 23 مارس 2022 م إلى 9 مايو 2022 م، و من 10 يونيو 2022 م إلى 14 يونيو 2022 م. المرحلة الأولي إناث : فترة التسجيل المبكر من 21 مارس 2022 م إلى 9 مايو 2022 م، و فترة الاختبار من 10 يونيو 2022 م إلى 14 يونيو 2022 م.

: فترة من 21 مارس 2022 م إلى 9 مايو 2022 م، و من 10 يونيو 2022 م إلى 14 يونيو 2022 م. المرحلة الثانية ذكور : فترة التسجيل المبكر بداية من 23 مارس 2022 م وحتى 9 مايو 2022 م، و فترة الاختبار بداية من 16 يونيو 2022 م إلى 20 يونيو 2022 م.

: فترة بداية من 23 مارس 2022 م وحتى 9 مايو 2022 م، و بداية من 16 يونيو 2022 م إلى 20 يونيو 2022 م. المرحلة الثانية إناث: فترة التسجيل المبكر بداية من 21 مارس 2022 م إلى 9 مايو 2022 م، وفترة الاختبار بداية من 16 يونيو 2022 م وحتى 20 يونيو 2022 م.

مع العلم إن جميع اختبارات التحصيل تكون ورقية وباللغتين العربية والانجليزية، ويشمل الاختبار طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي والخريجين.

كما انه قد تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها بالإضافة إلى إجراءات أخرى تختلف باختلاف المنشأة التعليمية.

​ألية اعتماد النتائج:

حيث يتم تصحيح النتائج آلياً وتصحح وتدقق بمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، بحيث تستغرق هذه العملية حوالي ثلاث أسابيع بداية من يوم انتهاء الاختبار، ومن ثمة يتم عرض النتائج مباشرة.