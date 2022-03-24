سلفة 5000 ريال فورية من منصة سلفة بدون تحويل راتب وفى خلال 3 دقائق بحسابك الشخصي

في الكثير من الاحيات يتعثر الشخص لظروف معينة فى السداد لقروضه او للوفاء بمطلبات الاسرة المالية والوفاء بمتطلبات الاولاد من مصروفات وسداد لاحتياجاتهم المالية فى ظل الظروف الراهنة من غلاء فاحش وزيادة فى الاسعار فى كل السلع والمنتجات الغذائية والاجهزة الكهربائية، ومن خلال مقالي سوف نعرض لكم شروط الحصول على سلفة فورية لكي تعمل على توفير سيولة مالية سريعة ونوضح بالمقال كيفية الحصول على السلفة، وتعتبر منصة سلفة واحدة من أولى المنصات المتواجدة في المملكة فتساعد المنصة على تحقيق الاستقلال المادي لكافة المواطنين فتساعد منصة سلفة على أن توفر لكافة عملائها بالسعودية قرض ويتسم بالكثير من السمات التي من بينها أنه بدون كفيل وبدون تحويل الراتب، وتعمل على توفير تمويل المشروعات متناهية الصغر لصغار وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا لتوفير الاحتياجات الأساسية والرفع من المستوى المعيشي لديهم.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة:

ادخل على رابط منصة سلفة.

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على ايقونة التمويل الشخصي.

ثم تقوم بعد ذلك بملء وكتابة كافة البيانات التي تكمن في رقم الهوية الوطنية بالمملكة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

توافق الشروط والأحكام مع الشريعة الإسلامية بعد قرائتها جيداً

ضرورة إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم تقوم بعد ذلك باختيار ايقونة طلب التمويل.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة إرسال الطلب.

انتظر بعد مراجعة طلبك ومراجعة كافة البيانات والأوراق الخاصة بالمتقدم سوف يتم إيداع المبلغ المطلوب اقتراضه فوراً.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة:

يجب توافر عدة شروط للحصول على التمويل المطلوب من سلفة وهي كالتالي: