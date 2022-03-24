للمتقاعدين وبدون تحويل راتب قرض شخصي أو قرض عقاري من مؤسسة التقاعد وموافقة فورية

قرض شخصي للمتقاعدين حيث تقدم المؤسسة العمة للتامينات الاجتماعية تمويل شخصي بشروط ميسرة وبدون تحويل راتب وبموافقة سريعة طالما مستوفي لشروط الحصول على القرض، ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على القرض وكيفية الحصول على التمويل وكما سوف نوضح التعريف بالمعاش الفوري وكيفية الحصول على المعاش الفوري بالخطوات، حيث أعلنت مؤسسة التقاعد في المملكة عن تقديم العديد من الخدمات والدعم إلى المواطنين في المملكة ومن أهم ما يتم تقديمه منح القروض تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب أو قرض عقاري من مؤسسة التقاعد.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شخصي من مؤسسة التقاعد:

يشترط للحصو على التمويل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالإضافة إلى إقامته الكاملة في حدود المملكة .

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 25 عام حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

يشترط للحصول على القرض ألا يقل دخل المتقدم عن5000 ريال سعودي.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون من الفئات المتاح لها الاستفادة من القرض والخاضعين لنظام التقاعد المدني أو التقاعد العسكري.

يشترط للحصول على القرض تقديم كافة البيانات المطلوبة وتقديم ما يدل على قدرته على سداد القرض.

يشترط للحصول على القرض ألا تقل مدّة عمل المتقدم الحكومي عن عامين.

كيفية التقديم في مؤسسة التقاعد للحصول على القرض الشخصي:

ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة التقاعد.

ثم تقوم بتسجيل الدخولوادخال وملء وكتابة كافة البيانات المطلوبة المكونة من اسم المستخدم وكلمة المرور مع رَقَم الهُوِيَّة والبريد الإلكتروني.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات المقدمة ثم يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم تنتظر حتى مراجعة الطلب ومراجعة جميع البيانات ثم يليها يتم التواصل مع المتقدم للحصول على القرض.

التعريف بالمعاش الفوري الخاص بالمتقاعدين :

من الجدير بالذكر فقد تتيح هذه الخدمة لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أفراد وجهات) استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

خطوات الحصول على المعاش الفوري: