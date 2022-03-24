بريطانيا تقرر دعم أوكرانيا بـ 6 آلاف صاروخ

ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، أضاف جونسون أن "المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكرى والاقتصادى لـ أوكرانيا"، وذلك قبل ساعات من قمتى حلف شمال الأطلسى ومجموعة السبع المقرر عقدهما، اليوم الخميس، فى فى بروكسل.
وأضاف رئيس وزراء بريطانيا، سترسل دعمًا إضافيًا إلى الجيش الأوكرانى بقيمة 25 مليون جنيه إسترلينى (30 مليون يورو)، إلى جانب الصواريخ.
وفى سياق متصل، كانت قد قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن المملكة المتحدة وحلفاؤها سيزيدون الضغط الاقتصادى على الحكومة الروسية.
وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية الأربعاء، أن تصريح وزيرة الخارجية البريطانية جاء فى مكالمة هاتفية مع نظيرها الأوكرانى دميترو كوليبا.
ومن جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على استعدادها لإرسال خبراء ومعدات إلى أوكرانيا للمساعدة فى ضمان سلامة وأمن منشآتها النووية ومنع مخاطر وقوع حادث خطير يمكن أن يهدد الناس والبيئة.
وقال المدير العام رافائيل ماريانو جروسى فى بيان بالفيديو اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن، مشددا مرة أخرى على الحاجة الملحة لإبرام إطار متفق عليه من شأنه أن يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقديم المساعدة الفنية للتشغيل الآمن للمنشآت النووية الأوكرانية والتى تشمل 15 مفاعلا إضافة إلى موقع تشيرنوبيل.
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