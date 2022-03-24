الجزائر تواصل هزيمة كورونا.. اعرف عدد الإصابات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ، فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالى الحالات المصابة بـ كورونا فى البلاد بلغ 265 ألفا و585 حالة، من بينها 12 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و214 شخصا.

كورونا فى الجزائر

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 6 آلاف و873 حالة ، فيما يتواجد حاليا سبعة مرضى فى العناية المركزة، مشيرة إلى أن 40 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أى حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ثمانى ولايات أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.