نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام الابتدائي في رمضان 2022 وفقًا لقرارات التعليم الجديدة بشأن الدوام الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من القرارات بخصوص العملية التعليمية وتغيير الدوام من المدارس في رمضان، حيث يتساءل عليها الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أنها كشفت عن مواعيد دوام الابتدائي في رمضان 2022 وآلية الدراسة في رمضان كما، أعلنت عن الفئات التي تم استثنائها من نظام الحضور في شهر رمضان، كما أعلنت عن بعض الإجراءات التي كانت من قبل وهذا ما سوف نعرضها من خلال موقع ثقفني في السطور التالية بالتفصيل لجميع الطلاب

دوام الابتدائي في رمضان 2022

وزارة التعليم في المملكة السعودية كشفت النظام و مواعيد الدراسة في شهر رمضان، ولكن حسب اللائحة المؤقتة أوضحت أن الدراسة سوف يتم تخفيف عدد ساعات اليوم الدراسي لجميع المراحل الدراسية، والتي تكون ثلاث ساعات للمراحل الابتدائي وأربعة ساعات لمرحلة المتوسط وخمس ساعات للثانوي، وتكون مواعيد الطابور والحصص في فاليوم الدراسي على النحو التالي:

حضور الطلاب إلى المدرسة صباحا في تمام الساعة التاسعة الى العاشرة، ويترك القرار لمديري المدارس.

وتبدأ الحصة الأولي لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية 9 أو10:00





انتهاء الفصل الدراسي الثالث

حسب التقويم في الجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة الذي يحتوي على مواعيد انتهاء وبداية الفصول الدراسية، حيث أن الفصل الدراسي الثالث يبدأ يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس، حيث أنه من المقرر أن ينتهي الفصل الثالث بعد أداء الاختبارات النهائية لجميع الطلاب ويأخذ الطلاب الإجازة الصيفية التي تبدأ في واحد من شهر ذي الحجة الموافق 30 من شهر يوليو لعام 2022.

الفئات المستثناة من من الحضور في رمضان

أعلنت الوزارة المواعيد في شهر رمضان وإن الحضور سوف يكون إلزامي لجميع المراحل ولكن هناك 11 فئة يتم استثناء من الحضور والتي منها أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره وأيضا أصحاب المناعة الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يتلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا لأسباب صحية، حيث تحرص الوزارة على صحة وسلامة الطلاب، لذلك يجب الالتزام جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حرصا على صحتهم وسلامتهم.