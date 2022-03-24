جائزة المليون دولار طريقة التسجيل في السحب الجديد والاشتراك في مسابقة حلم للفوز بالجائزة الكبري

تنطلق مسابقة حلم كل عام، حيث يبحث الجميع عن الاشتراك في مسابقة حلم، فقد تقدم إدارة البرنامج جوائز مادية للمشتركين بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، حيث يتم تقسيمهم إلى عدة جوائز مادية مختلفة الفئات، ومن الجدير بالذكر أن المسابقة تعرض على شاشة قنوات أم بي سي ويقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، ويأمل الكثير من المشتركين في الفوز بالجائزة الكبرى التي سيتم الإعلان عنها يوم ٣١ديسمبر ٢٠٢٢ وقيمتها مليون دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك في مسابقة حلم

تحقق مسابقة حلم أحلام المشتركين في الفوز بمبالغ مادية كبيرة، حيث بدء الاشتراك فيها بدءا من أول شهر يناير ٢٠٢٢ على أن يمتد الاشتراك إلى يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وحيث يتم الاشتراك في مسابقة حلم باتباع الخطوات الصحيحة التالية:

يتم الاشتراك في مسابقة حلم عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم الخاص بكل بلد، ويكون محتوى الرسالة كلمة ( حلم أو Dream أو Reve

سيتلقى المشترك رسالة نصية بها سؤال يشترط إجابته بطريقة صحية وإرسال الرد في رسالة نصية وبذلك يتم تفعيل الاشتراك.

يؤخذ في الاعتبار أن فرص الفوز في المسابقة تزداد من خلال الإكثار في الرد على الأسئلة المرسلة نصيًا.

رقم مسابقة الحلم 2022

لإرسال رسالة نصية للاشتراك في مسابقة حلم ٢٠٢٢، يشترط أولاً معرفة الرقم الخاص بالبلد التي يقيم بها المشترك، وفيما يلي أرقام الاشتراك:

الاشتراك من داخل مصر يتم الاتصال على الأرقام التالية: اتصالات ٩٥٤٥٠، فوافون ٩٥٤٥٠، شبكة أورانج ٩٥٤٥٠. الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية يتم الاتصال على الأرقام التالية: شبكة زين: ٧٥٥٥٠٥، موبايل: ٦٥٠٤٤٤، ليبار: ٣١٣١٣١، وشبكة فيجن موبيل: ٣٠٠٣٠٠. الاشتراك من داخل الكويت يتم الاتصال على: شبكة زين: ٩٦٩٢٢، شبكة فيفا: ٥٠٦٤٠، شركة جي اس أم: ٤١٤١.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم

لنجاح الاشتراك في مسابقة الحلم يجب أن لا يقل سن المشترك عن ثمانية عشر عاماً، وفي حالة فوز متسابق دون أن يكمل ذلك العمر، فلن يتم تسليمه الجائزة بشكل مباشر ولكن سيتم تسليمها إلى ولى أمره وذلك بعد التوقيع على مستندات رسمية.